A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás cancelou as sessões dos próximos 15 dias como medida preventiva à propagação do coronavírus. De acordo com o presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), servidores também serão dispensados de suas funções pelo mesmo período, a partir desta terça-feira (17), e a Assembleia ficará fechada para visitas.

“Alguns departamentos específicos continuarão em funcionamento normal para não parar os processos. Temos servidores que irão trabalhar de casa, pois temos muitas áreas que permitem este sistema”. Depois do período, diz Lissauer, os trabalhos na Assembleia voltarão com sessões nos períodos matutino e vespertino. Sessões extraordinárias poderão ser convocadas para votação de matérias consideradas urgentes.

“O Estado está paralisando as atividades em escolas e órgãos públicos. Queremos evitar pico alto de contaminação nos próximos dias. A Assembleia é um dos órgãos que mais recebe pessoas de diferentes partes do Estado e queremos evitar aglomerações”, diz o presidente.

O POPULAR já havia adiantado a possibilidade de as sessões na Assembleia serem suspensas. Na sexta-feira (13), Lissauer afirmou que iria avaliar a situação nesta semana.