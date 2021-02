Política Assembleia Legislativa realiza sessão extraordinária para votar suspensão de feriado no carnaval Primeiro encontro está marcado para esta terça-feira (9), às 10h; matéria precisa passar por duas votações em plenário

A Assembleia Legislativa de Goiás realiza nesta terça-feira (9), às 10h, sessão extraordinária para votar projeto de lei do Executivo que suspende o feriado da terça-feira de carnaval para servidores do Estado. A sessão será híbrida, com a possibilidade de os deputados comparecerem ao plenário ou votarem remotamente. A informação foi confirmada pelo presidente da Assembleia, L...