Política Assembleia Legislativa pode derrubar prisão de deputado estadual, decide STF Julgamento sofreu uma reviravolta nos minutos finais após o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, mudar voto que havia dado em dezembro de 2017

Por 6 a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (8) que as assembleias legislativas podem revogar as prisões de deputados estaduais decretadas pela Justiça. O julgamento sobre a extensão da imunidade dos deputados estaduais começou em dezembro de 2017, dividiu o plenário da Corte e sofreu uma reviravolta nos minutos finais, após o presidente do S...