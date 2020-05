Política Assembleia Legislativa de Goiás suspende atividades após suspeita de coronavírus na Casa Em nota, a Diretoria de Gestão de Pessoas informa que inclusive as sessões remotas ficam suspensas nesta semana, apesar do teletrabalho estar mantido

A Assembleia Legislativa de Goiás informou, nesta segunda-feira (25), que irá suspender as atividades legislativas e administrativas da Casa entre esta terça (26) e sexta-feira (29). Em nota, a Diretoria de Gestão de Pessoas informa que inclusive as sessões remotas ficam suspensas nesta semana, apesar do teletrabalho estar mantido. No fim de semana a coluna Giro d...