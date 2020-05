Política Assembleia Legislativa de Goiás passa por desinfecção após suspeita de Covid-19 na Casa Servidora que estava com suspeita testou negativo na quarta-feira (27), mas a limpeza foi mantida como medida preventiva

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) passa por desinfecção nesta quinta-feira (28). A limpeza foi solicitada após uma servidora do gabinete do deputado estadual Cláudio Meirelles (PTC) apresentar suspeita para a Covid-19. Ela testou negativo para coronavírus na quarta-feira (27), mas o procedimento foi mantido como medida preventiva. No início da semana a Cas...