Decretos de 13 municípios goianos declarando situação de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus foram aprovados ontem na Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás e deverão ser colocados hoje na pauta de votação do plenário da Casa.

As solicitações partiram das Prefeituras de Davinópolis, Aragarças, Itauçu, Pires do Rio, Palmelo, Aruanã, Leopoldo de Bulhões, Cezarina, Rio Quente, Iporá, Itarumã, Rianápolis e Varjão.

Também ontem, em sessão ordinária realizada remotamente, foi aprovado requerimento em caráter de urgência e emergência do deputado Helio de Sousa (PSDB), que pede a transformação da unidade do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), em Goianésia, em hospital de campanha. No requerimento, encaminhado ao secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, Helio ainda pede que a Policlínica do município se torne um centro de apoio ao combate à pandemia.

Outros projetos relacionados à pandemia foram apresentados em plenário. Um deles, de autoria de Alysson Lima (Solidariedade) em conjunto com outros deputados, proíbe as concessionárias de água, energia e telefonia de negativarem os devedores nesse período.

Já Adriana Accorsi (PT) apresentou requerimento para que as prefeituras goianas, durante esse período de crise, forneçam cestas básicas ou auxílio alimentação para famílias de alunos da rede municipal em situação de vulnerabilidade social, que dependiam da merenda escolar.

Os trabalhos na Assembleia ontem marcaram a retomada das sessões ordinárias regimentalmente realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 15 horas, mas via sistema remoto. O presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), que conduziu a sessão virtual do plenário, usando máscara, avaliou como positivo o retorno. Ele informou que apenas dois deputados não participaram da sessão ontem.