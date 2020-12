Política Assembleia Legislativa aprova regime jurídico único para servidores públicos de Goiás Envio do projeto para a Casa tem relação com a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF)

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, nesta segunda-feira (28), em segunda votação, o projeto de lei que adequa o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Goiás às normas previstas no regime jurídico do funcionalismo federal. A proposta também inclui servidores de outros poderes. A matéria faz parte do pacote de projetos que o governo estadual encami...