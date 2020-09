Política Assembleia Legislativa aprova projeto que suspende efeitos do Estatuto do Servidor Autor da matéria, Humberto Teófilo (PSL) afirma que não foram realizados cursos e oficinas para informar funcionários públicos sobre o conteúdo da nova lei

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta quarta-feira (9) projeto de lei que suspende o prazo da vacatio legis (período entre a data de publicação de uma lei e o início de sua vigência) do Estatuto do Servidor, enquanto durar o período de calamidade pública no Estado de Goiás. Se o texto for sancionado, o estatuto, que foi publicado no Diário Oficial do Estad...