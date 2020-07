Política Assembleia Legislativa aprova criação da Secretaria da Retomada em Goiás Texto da minirreforma administrativa foi votado em sessão extraordinária nesta quarta-feira (22)

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta quarta-feira (22) a minirreforma administrativa no âmbito do governo estadual. Entre as principais mudanças que o texto propõe está a criação da Secretaria da Retomada, que, segundo consta na justificativa do projeto, visa “promover ações para a retomada das atividades na indústria, comércio e serviços, gravemente afetadas c...