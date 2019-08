Política Assembleia ecoa insultos entre Caiado e Marconi Deputados reagem a embate público entre o governador e o ex-governador; ataques pessoais, agressões a familiares e baixo nível das acusações são criticados por oposição e base

Na esteira do embate aberto envolvendo o governador Ronaldo Caiado (DEM) e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), deputados estaduais repercutiram as críticas dos dois, especialmente depois que o democrata acusou o tucano de usar “seus amarra cachorro” para atacar sua família. Aliados de Marconi, parlamentares como Talles Barreto e Lêda Borges, ambos do PSDB, reagir...