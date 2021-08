Política Assembleia discutirá ‘microrregiões de saneamento’ em Goiás A matéria relacionada às microrregiões foi encaminhada pelo governo do Estado e ainda não começou a tramitar

O projeto de lei que propõe a criação de duas microrregiões de saneamento básico em Goiás deve ser a principal matéria em discussão na Assembleia Legislativa no início do segundo semestre de 2021. Com o fim do recesso, a Casa retoma hoje as sessões ordinárias híbridas, modelo em que os deputados podem escolher ir ao plenário ou participar do encontro remotamente.A matéria relacionad...