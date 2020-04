O corte de gastos de 20%, definido em reunião dos Poderes na manhã desta quarta-feira (22), deve reduzir o custeio da Assembleia Legislativa em R$ 1,6 milhão neste mês. As medidas, a priori, valem para abril e devem ser reavaliadas a partir de maio, para quando se espera redução maior na arrecadação, caso não haja socorro financeiro do governo federal.

Segundo o presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira (PSB), a redução, que vale apenas para o custeio, virá da diminuição do ritmo da obra da nova sede, além de revisão de contratos de prestadores de serviços e não realização de atividades como a Alego Ativa, que estava paralisada devido às medidas de isolamento adotadas desde março.

A redução dos gastos de custeio, anunciada hoje pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), após reunião com os Poderes já havia sido discutida nas reuniões anteriores e foi adiantada pela coluna Giro. O corte se dá diante da queda da arrecadação do Estado por conta do novo coronavírus.

Além da Assembleia, devem reduzir seus custeios também o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público e os tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM).