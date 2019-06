Política Assembleia deve aprovar entrada do Estado no RRF Acordo foi feito em reunião a portas fechadas entre secretários de governo, deputados e chefes de Poderes; prazo para adesão ao regime de recuperação é de seis meses

O pedido de autorização para entrada do Estado de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) deve ser aprovado em primeira votação hoje pela Assembleia Legislativa. Isso deve ocorrer devido a consenso feito ontem, durante reunião a portas fechadas entre deputados, secretários de governo e chefes dos Poderes e do Ministério Público e Tribunais de Contas.O projeto entrou na ...