Política Assembleia derruba veto a projeto de líder do governo Lei desobriga que, no documento, conste informação retroativa sobre avarias; mas segundo Bruno Peixoto (MDB), registro de danos é importante e deve valer a partir de agora

Com representantes de revendedores de automóveis nas galerias, a Assembleia Legislativa derrubou ontem veto integral do governador Ronaldo Caiado (DEM) a um autógrafo de lei que revogava a portaria 59/2019, do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), e instituía mudanças no registro de danos em veículos. Na prática, o projeto desobriga que conste ret...