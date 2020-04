A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás decidiu, nesta sexta-feira (17), revogar a lei que limita a compra de alimentos e produtos de higiene durante o período de emergência pública em razão da pandemia do coronavírus. A lei foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) na última quarta-feira (15), mas havia sido aprovada na Assembleia no fim de março.

A norma, que ainda está em vigência, prevê que cada cliente final tem direito de levar apenas duas unidades ou dois pacotes de produtos de higiene, entre álcool gel, máscaras descartáveis, papel higiênico, sacos de lixo e papel toalha. Já entre os produtos alimentícios, o número limite sobe para cinco e a restrição é válida para alimentos não perecíveis e enlatados.

De acordo com o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira (PSB), a matéria foi votada em um momento de alta procura por alimentos e itens básicos pela população nos supermercados. No entanto, com a mudança de comportamento do consumidor, a regra, diz Lissauer, não é mais necessária. O fim da vigência da norma será votado na sessão da próxima quarta-feira (22).

“Na época estávamos em momento de muita tensão. Todos os deputados recebendo informações de preços elevados porque as pessoas começaram a estocar os itens essenciais. O objetivo da lei era evitar o sobrepreço e a tensão entre as pessoas. O desabastecimento não aconteceu e não vai acontecer. Agora a situação acalmou, mas a fiscalização continua. A lei não tem razão de existir”, diz Lissauer.

O presidente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Gilberto Soares, afirma que o abastecimento está regular e não existe necessidade de restrição na venda de produtos de nenhum tipo. Segundo Gilberto, a regra está causando problemas entre comerciantes e clientes, que não podem vender mais itens do que o determinado na lei, mesmo com produto suficiente no estoque. “Existem pessoas comprando para doar cestas básicas ou para um idoso da família que não pode sair de casa, mas o dono do mercado não pode vender, porque lei não se discute, só cumpre”.