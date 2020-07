Política Assembleia decide abrir processo de impeachment em Santa Catarina

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) decidiu ontem abrir processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés (PSL) e a vice Daniela Reinehr (sem partido) pela suposta prática de crime de responsabilidade no exercício do mandato.A decisão do presidente da Casa, Julio Garcia (PSD), é só um passo inicial para a discussão pelos deputados estaduais de event...