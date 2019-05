Política Assembleia cria gratificações de R$ 1,7 mil a R$ 5 mil para servidores As Funções Especiais de Confiança (FECs) fazem parte da reforma administrativa da Casa; emenda da mesa diretora também alterou projeto que modifica estrutura do Executivo

A Assembleia Legislativa aprovou em plenário ontem, em votação definitiva, parte da reforma administrativa da Casa com a criação de seis Funções Especiais de Confiança (FECs). As novas funções contam com gratificações que variam de R$ 1,7 mil a R$ 5 mil e que devem ser recebidas por 114 servidores.O presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira (PSB), explica que as grati...