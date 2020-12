Política Assembleia aprova regulamentação da reforma da Previdência Oposição criticou e votou contra a matéria, que passou por 20 a 12; outros três projetos do governo também receberam ontem aval dos deputados

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou ontem mais quatro matérias de interesse do governo. Duas delas receberam o aval dos deputados estaduais em segunda e última votação. Outras duas passaram pela primeira apreciação e devem ser discutidas no plenário mais uma vez, o que deve acontecer ainda nesta semana. Os projetos fazem parte de uma lista com série de projetos enc...