Política Assembleia aprova reeleição de sua mesa diretora PEC passou em segunda definitiva votação e permite recondução aos cargos do presidente e demais membros da mesa

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (26), em última e definitiva votação, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a reeleição do presidente da Casa, assim como da mesa diretora. A alteração, que não passa por sanção do governador Ronaldo Caiado (DEM), deve ser promulgada no Diário Oficial da Assembleia. O mandato do presidente Lissau...