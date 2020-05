Política Assembleia aprova ProGoiás em primeira votação Projeto, que recebeu nova redação para atender reivindicações do setor empresarial, estabelece novo programa de incentivos fiscais do Estado

O projeto de lei que cria o novo programa de incentivos fiscais no Estado, o chamado ProGoiás, foi aprovado em primeira votação na tarde desta quinta-feira (14) pela Assembleia Legislativa. A nova redação do texto, apresentada à Casa em 6 de maio, após série de conversas com o setor empresarial, passou com 25 votos favoráveis e nenhum contra. Uma das principais reivin...