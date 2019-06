Política Assembleia aprova PEC que permite reeleição para o presidente da Casa Em sessão polêmica, e com orientação contrária do líder do governo, projeto passa em primeira votação com 28 votos a favor e seis contra

Em sessão polêmica, a Assembleia Legislativa aprovou, em primeira votação, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a reeleição do presidente da Casa. A questão foi colocada via emenda do deputado Henrique Arantes (PTB), em projeto de Virmondes Cruvinel (Cidadania) sobre inovação no Estado. O líder do governo, Bruno Peixoto (MDB) orientou a base a vota...