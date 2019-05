Política Assembleia aprova Orçamento Impositivo escalonado

Depois de aceitar negociar com o governo para minimizar o impacto imediato, a Assembleia Legislativa aprovou ontem, em segunda e última votação, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta os índices do Orçamento Impositivo. Originalmente, o texto, apresentado por Talles Barreto (PSDB) e Major Araújo (PRP), previa que 1,2% do orçamento fosse para emendas parlame...