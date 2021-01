Política Assembleia aprova LOA e Refis em sessão de 12 minutos Deputados ratificaram em definitivo o orçamento e o projeto que cria renegociação para dívidas de IPVA, ITCD e multas ambientais

Em sessão que durou apenas 12 minutos no fim da tarde de ontem, a Assembleia Legislativa de Goiás votou dois projetos do governo. O primeiro foi a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021, que foi aprovada em segunda fase. O texto agora segue para sanção do governador Ronaldo Caiado (DEM). O orçamento deste ano prevê receita de R$ 30,7 bilhões e despesa de R$ 34,5 bilhões em...