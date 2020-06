Política Assembleia aprova isenção de ICMS na energia elétrica Projeto passou em votação única e isenta o pagamento do tributo por famílias de baixa renda, quando o consumo for igual ou inferior a 220 KWh por mês

A Assembleia Legislativa aprovou, em votação única na tarde desta terça-feira (2), o projeto de autoria da governadoria que autoriza a isenção de ICMS na tarifa da energia elétrica de famílias de baixa renda, quando o consumo for igual ou inferior a 220 KWh por mês. Cerca de 195 mil famílias cadastradas no programa Tarifa Social já tinham sido beneficiadas com a ...