Política Assembleia aprova flexibilização do Fundo Protege em definitivo Texto permite ao governo usar os recursos para assistência social de maneira mais ampla

A Assembleia Legislativa aprovou em segunda e última votação, em sessão remota nesta quarta-feira (29), o projeto do governo que flexibiliza o uso do Fundo de Proteção Social (Protege). A matéria recebeu 17 votos a favor e 10 contra e agora será enviado para sanção ou veto do governador Ronaldo Caiado (DEM). O texto aprovado permite ao governo usar recursos do fun...