Política Assembleia aprova, em 2ª votação, o congelamento de progressões de servidores públicos Suspensão foi inserida em PEC por meio de uma emenda e foi aprovada com 25 votos favoráveis, o mínimo necessário para uma matéria deste tipo

Os deputados estaduais aprovaram, nesta segunda-feira (28), em segunda votação, a Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) que prevê, em emenda, o congelamento das progressões de servidores públicos por seis meses. O texto principal da matéria trata sobre a extinção dos fundos constitucionais do Nordeste Goiano e do Vale do São Patrício e Norte Goiano. A suspen...