Política Assembleia aprova denúncia por crime de responsabilidade ao MP contra secretário de Esporte Requerimento do deputado Vinícius Cirqueira (PROS) é por não atendimento a solicitação de requerimento de informações sobre locação do estacionamento do estádio Serra Dourada

Atualizada às 20h32 de 27/06/2019 A Assembleia Legislativa aprovou, nesta quinta-feira (27), requerimento do deputado Vinícius Cirqueira (PROS) de denúncia por crime de responsabilidade contra o secretário de Esporte, Rafael Rahif. A denúncia, segundo o parlamentar, é por não atendimento a pedido de informações sobre locação do estacionamento do estádio Serra Dourada. ...