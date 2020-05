Política Assembleia aprova definitivamente o ProGoiás, novo programa de incentivo fiscal do Estado Texto passou em segunda e última votação na tarde desta terça-feira (19), recebendo 27 votos a favor e 4 contra

A Assembleia Legislativa aprovou, definitivamente, na tarde desta terça-feira (19), o projeto de lei que cria o novo programa de incentivos fiscais no Estado, o chamado ProGoiás. O texto já havia passado por primeira votação na semana passada, após acordo com o setor empresarial e que gerou nova redação do texto. O texto recebeu 27 votos a favor e quatro contra. Enviado à Casa...