Política Assembleia aprova calamidade pública para 13 municípios Trabalhos ontem marcaram retomada das sessões ordinárias regimentais, realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, agora por sistema remoto

Decretos de 13 municípios goianos declarando situação de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus foram aprovados ontem na Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás e deverão ser colocados hoje na pauta de votação do plenário da Casa.As solicitações partiram das Prefeituras de Davinópolis, Aragarças, Itauçu, Pires do Rio, Palmelo, Aru...