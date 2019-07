Política Assembleia aprova 37 de 44 projetos de Caiado Nos seis primeiros meses de mandato, maior desafio do governador Ronaldo Caiado no Legislativo foi consolidar base de apoio

Eleito no primeiro turno, o governador Ronaldo Caiado (DEM) teve que começar a lidar com a Assembleia Legislativa ainda no ano passado. Contando com a articulação ativa do então presidente da Casa, o ex-deputado estadual José Vitti (PSDB), o democrata conseguiu aprovar projeto reduzindo incentivos fiscais e, sem dificuldades, também viu passarem no Plenário a primeira etap...