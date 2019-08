Política 'As pessoas podem estar desempregadas, mas têm o que comer', diz ministro da Cidadania Declaração de Osmar Terra acontece semanas após Bolsonaro dizer que discurso sobre fome no Brasil é 'uma grande mentira'

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, criticou nesta quinta, 22, um discurso que ele atribuiu à esquerda de que a pobreza foi reduzida no Brasil, em especial nos governos do PT, e de que a fome teria "voltado" no governo do presidente Jair Bolsonaro. "O discurso de redução da pobreza, que é insistente no discurso da esquerda, não tem comprovação fática, nem o disc...