Política “As pessoas pararam de se ver nos partidos”

Cofundador do Movimento Acredito, organização suprapartidária que tem entre suas bandeiras a renovação política, o goiano José Frederico Lyra Netto diz que “há poucos filiados (a partidos) porque as pessoas pararam de se ver neles.” Segundo ele, em média, as pessoas não se sentem representadas nos partidos, o que justificou o surgimento de movimentos como o Acredito, o Ren...