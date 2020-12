Política As cidades visíveis de Iris O POPULAR acompanhou o prefeito Iris Rezende num passeio por Goiânia, colhendo histórias e impressões acerca da capital a qual ele credita os 62 anos de sua carreira política, que agora diz estar encerrando ao fim de 2020

“Não fosse Goiânia, Goiás não teria me conhecido.” Quem acompanha a política goiana com certeza já ouviu Iris Rezende Machado dizer esta frase mais de uma vez. Assim como esta: “Nenhum político deve a Goiânia o que eu devo. Nenhum”. O discurso do político mais longevo da história do Estado encontra razão no fato de que, menino roceiro vindo das fazendas de Cristianópol...