Política Artistas sertanejos declaram apoio a Bolsonaro; saiba quais Duplas famosas foram ao evento e assinam carta de apoio. ‘Feminejo’ em menor proporção

Cantores sertanejos declararam seu apoio ao governo de Jair Bolsonaro nessa quarta-feira (29). Grupo com pelo menos 50 artistas esteve no Palácio do Planalto às 10h30 para o evento nomeado na agenda oficial de “Encontro com sertanejos”. Eles levaram uma carta de apoio, que foi lida pelo locutor de rodeio Cuiabano Lima, na qual falam em “notáveis feitos” do governo em 2...