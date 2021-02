Política Articulação por 25 deputados para a base ainda patina

A articulação para que a base de apoio ao governo Ronaldo Caiado (DEM) chegue a pelo menos 25 membros na Assembleia Legislativa de Goiás continua. A movimentação passou a ter participação ativa do secretário de Governo, Ernesto Roller, que ficou afastado da interlocução na Casa ao longo de todo o ano de 2020. Líder do governo na Assembleia, Bruno Peixoto (MDB) diz que as con...