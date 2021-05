Política Articulação do Planalto para CPI tem disputa entre ministros e deixa senadores sem munição Senadores relatam ruídos provocados por atritos entre Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral) e Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil)

A articulação do Palácio do Planalto para blindar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na CPI da Covid se tornou palco de disputa entre ministros palacianos. Além disso, senadores governistas têm ficado desabastecidos de informações para usar como arma contra a maioria do colegiado.Apesar de a coleta e tabulação de dados estar mobilizando servidores de Casa Civ...