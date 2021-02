Política Arthur Lira lava as mãos sobre indicação de Bia Kicis à CCJ Temendo crise institucional, presidente diz que não vai descumprir acordo, mas que também não atuará para que deputada seja eleita na comissão

Para evitar sua primeira crise com o Executivo e com o Judiciário, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu lavar as mãos na disputa pelo comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).O parlamentar alagoano informou a deputados aliados que não irá desfazer o acordo com Bia Kicis (PSL-DF), mesmo diante da forte resistência ao nome da bolsonarista para presi...