Política Arcebispo de Belo Horizonte é eleito presidente da CNBB D. Walmor Oliveira de Azevedo assume entidade na sexta-feira, 10, e prega defesa dos mais pobres

O arcebispo de Belo Horizonte, d. Walmor Oliveira de Azevedo, baiano da cidade de Cocos, foi eleito nesta segunda-feira, 6, o novo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), na 57.ª Assembleia do Episcopado. Ele concorreu com o cardeal arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, e com o arcebispo de Porto Alegre, d. Jaime Spengler. Nesta terça...