Aras toma posse para novo mandato e diz que PGR não será instrumento de perseguição

Com uma contundente defesa do primeiro mandato, Augusto Aras tomou posse nesta quinta-feira (23) para mais dois anos à frente da PGR (Procuradoria-Geral da República). Em claro recado aos adversários do Palácio do Planalto que exigem ação contra condutas do presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que "a caneta do procurador-geral da República não será instrumento de pel...