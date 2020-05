Política Aras pede a Ministério Público do DF investigação sobre agressões a jornalistas em manifestação Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agrediram com chutes, socos e empurrões a equipe de profissionais do Estadão que acompanhava o ato pró-governo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou ofício à procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Fabiana Costa Oliveira Barreto, nesta segunda (4) pedindo a apuração das agressões sofridas por jornalistas durante ato realizado em Brasília, neste domingo (3), na Praça dos Três Poderes. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agrediram com chutes, socos e empurrões a equipe de profissionais do Estadão que acompanhava o ato pró-governo. “Tais eventos (as agressões aos jor...