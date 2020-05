Política Aras pede a Fachin suspensão do inquérito das fake news Pedido veio após apoiadores bolsonaristas terem celulares e computadores recolhidos em uma operação da PF no âmbito da investigação

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a suspensão do inquérito da fake news. O pedido veio após apoiadores bolsonaristas terem celulares e computadores recolhidos em uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta, 27, no âmbito da investigação. O inquérito sigilo...