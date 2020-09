Política Aras move uma ação contra e se alinha ao governo mais de 30 vezes Indicado fora da lista tríplice eleita pelos integrantes do MPF, Aras fez jus à desconfiança em torno da escolha de seu nome pelo chefe do Executivo e demonstrou sintonia com o Palácio do Planalto em diversos momentos

O procurador-geral da República, Augusto Aras, completou no último sábado (26) um ano à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) com uma gestão marcada pelo alinhamento ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).Indicado fora da lista tríplice eleita pelos integrantes do Ministério Público Federal (MPF), Aras fez jus à desconfiança em torno da esc...