Política Aras entra com ação no Supremo para barrar 'bônus covid' a procuradores do MT Benefício seria de R$ 1 mil para procuradores e promotores do Mato Grosso desembolsarem gastos com a própria saúde

O procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiu entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar uma "ajuda de custo" de R$ 1 mil criada para procuradores e promotores do Mato Grosso desembolsarem gastos com a própria saúde. O benefício, apelidado de "bônus covid", também já entrou na mira do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). ...