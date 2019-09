Política Aras diz que atitudes de Janot são inaceitáveis, mas não têm condão para macular MPF “O Ministério Público Federal é uma instituição que está acima dos eventuais desvios praticados por qualquer um de seus ex-integrantes”, diz novo PGR

O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, classificou em nota como ‘inaceitáveis’ as atitudes do ex-PGR Rodrigo Janot, que revelou ao Estado ter ido armado ao Supremo Tribunal Federal (STF) com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes. Apesar disso, o recém-indicado ao posto máximo do Ministério Público Federal afirmou q...