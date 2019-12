Política Aras destitui procuradora crítica de Bolsonaro de conselho de direitos humanos Procurador-geral da República colocou a si mesmo na cadeira destinada a integrante do Ministério Público Federal no órgão; Déborah Duprat questionou atos do Planalto, como decreto de armas

O procurador-geral da República Augusto Aras destituiu a procuradora federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), Déborah Duprat, do assento destinado ao Ministério Público Federal no Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Damares Alves. No lugar da procuradora, o PGR colocou a si mesmo na cadeira e...