Política Aras avisa que não admite ser manipulado ou intimidado Em nota, Aras afirma que seu dever é o de ‘averiguar todos os fatos e as versões que lhes dão os envolvidos em busca da verdade real’

O procurador-geral da República Augusto Aras divulgou nota ontem no qual afirma que não admite ser ‘manipulado ou intimidado por pessoas ou organizações’ no inquérito que envolve as acusações do ex-ministro Sergio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro, que está nas mãos do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. “O procurador-geral da República, Augusto ...