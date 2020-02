Política 'Aqui no Ceará seremos o pior pesadelo de sua família de canalhas e milicianos', diz Ciro a Carlos 'Libélula deslumbrada' x 'Pessoal do nariz nervoso': Políticos trocam ofensas nas redes após episódio envolvendo Cid Gomes e policiais

Candidato derrotado à Presidência em 2018, Ciro Gomes (PDT-CE) respondeu a uma provocação do vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSC) pelo Twitter, chamando-o de "libélula deslumbrada" e escrevendo que a família do vereador, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, tem "canalhas, milicianos e peculatários corruptos". "Libélula deslumbrada. Nós aqui no Ceará somos e ...