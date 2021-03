Política 'Aqui é o Paço Municipal, não é a Igreja Universal’, diz Rogério Cruz sobre mudanças no secretariado Prefeito Rogério Cruz (Republicanos) nega que mudanças do secretariado ampliam presença da instituição evangélica à frente de seu partido e descarta rompimento com o MDB

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), rechaçou a conexão que tem sido feita entre a reforma do seu secretariado e a influência da igreja. “Eu acho que as pessoas precisam parar, porque aqui é o Paço Municipal, não é Igreja Universal como muitos dizem. Se alguém chegar aqui e me provar, me mostrar que tem um pastor aqui, sem ser o licenciado, eu deixo meu ca...