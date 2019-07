Política Aprovar reforma exige excluir Estados e municípios, diz Maia Presidente da Câmara contabiliza perda de 50 a 60 votos caso adesão seja incluída em plenário; hoje, ele já se reúne com líderes

“A inclusão dos Estados inviabiliza a aprovação da reforma porque nós temos de 50 a 60 deputados que hoje não votam a reforma com inclusão de Estados e municípios. Os deputados mais próximos de alguns governadores do Nordeste foram, inclusive, muito duros com os deputados que votaram a favor”, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), em evento da XP Investime...