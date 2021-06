Política Aprovadas propostas de volta do quinquênio e redução do ISTI em Goiânia Retorno do benefício aos servidores segue para sanção do prefeito; projeto que reduz alíquotas de imposto ainda deve passar por segunda votação

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou ontem em definitivo o projeto de lei que retoma o pagamento do quinquênio aos servidores municipais. Também da Prefeitura, os vereadores aprovaram, em primeira votação, a proposta que reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ISTI) para enfrentamento da pandemia da Covid-19.O retorno do quinquê...